Grudzień w Głogowie: Przegląd prasy z listopada 2023 w Głogowie, najważniejsze informacje miesiąca

Ze skór i futer Gabriel Seweryn potrafił uszyć istne dzieła sztuki. Jego talent docenili, m. in. Monika Olejnik, Czesław Mozil i Robert Kozyra. Mieszkał i tworzył w Głogowie i nie zamierzał tego zmieniać. Versace z Głogowa zmarł nagle 28 listopada. Kim był, jak żył Gabriel Seweryn?

Co nosić zamiast czapki zimą? Opcji jest bardzo dużo i każda z nich zagwarantuje ci nie tylko stylowy wygląd, ale i ciepło podczas mroźnych dni. Oto super modne zamienniki nakryć głowy. Spodobają się seniorkom i młodym kobietom. Zobacz nasze propozycje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Głogowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie żyje znany głogowianin Gabriel Seweryn, wieloletni projektant futer i bohater kilku sezonu programu TTV „Królowe życia”. Versace z Głogowa zmarł we wtorek, 28 listopada. Miał 56 lat.

Świąteczne menu spędza Ci sen z powiek? Nie lubisz lub nie potrafisz gotować? A może nie masz na to czasu? Sprawdziliśmy ile trzeba zapłacić za gotowe potrawy dostępne w ofercie cateringu na Boże Narodzenie 2023 przygotowanej przez restauracje i lokale gastronomiczne w Głogowie. Podajemy adresy, numery telefonu, ceny.

W niedzielę (26 listopada) późnym wieczorem głogowska policja i pogotowie zostały wezwane do mężczyzny, który miał wypaść z balkonu. Co się wydarzyło przy ul. Skłodowskiej-Curie?

Astronomiczna zima jeszcze przed nami, ale to nie przeszkodziło pierwszym poważniejszym opadom śniegu w przykryciu miasta białą kołderką. Zobaczcie Głogów przykryty śniegiem.

Ratownicy medyczni wezwani do uczestnika barbórkowej imprezy jednej z kopalń KGHM zostali pobici, a wnętrze karetki zostało zdemolowane przez agresywnego pacjenta. Konieczna była interwencja policji.

Dacie wiarę? Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni Lubin należącej do KGHM. Odcisk ryby prehistorycznego gatunku świetnie się zachował w skamielinie znalezionej w łupku miedzionośnym na głębokości ok. 640 metrów.

Głównym produktem KGHM jest rzecz jasna miedź, ale i metale takie jak złoto i srebro wydobywane są w kopalniach Zagłębia Miedziowego. Produkcja tego ostatniego kruszca wciąż w KGHM rośnie, a wytapia się go w hucie w Głogowie.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu głogowskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Wzgórza Dalkowskie i Dalków to wyjątkowe tereny do aktywnego wypoczynku. Krajobrazy są piękne o każdej porze roku. Tereny kryją też wiele ciekawych historii. Czy wiecie, że na Wzgórzach Dalkowskich dawniej istniały dwie wieże widokowe? Jest plan, by znowu jedną postawić.