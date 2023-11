Rodzina trzech afrykańskich słoni to znak rozpoznawczy Radwanic. Wiecie od kiedy one stoją?

Rodzina trzech afrykańskich słoni naturalnych rozmiarów to znak rozpoznawczy Radwanic. Stoją na skwerze pomiędzy drogą krajową nr 12, a ulicą Głogowską. Dziś chyba nikt z mieszkańców gminy nawet sobie nie wyobraża, by ich tam nie było. Starsi mieszkańcy jeszcze pamiętają, kiedy zjawił się pierwszy z nich. Ci młodsi byli zapewne świadkami stawiania tego ostatniego, najmniejszego.

Przypominamy historię radwanickich słoni

Wszystko zaczęło się na początku lat 70. ubiegłego wieku. Najpierw stanął jeden słoń pomysłu ówczesnego naczelnika gminy Kazimierza Jędrasiaka. Efekt? W 1974 roku Radwanice wygrały konkurs na gospodarną i estetyczną gminę.

Ale jeden sukces to było za mało, więc Radwanice zostały zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu i zdobyły tytuł Krajowego Wicemistrza Gospodarności.

Pamiątką wydarzenia był drugi, mniejszy słoń, którego wykonał miejscowy rzemieślnik Zdzisław Żyta. Został postawiony w latach 80-tych ub. wieku.

Trzeci, najmniejszy dołączył do rodzinki w 2018 roku, w wyniku przebudowy centrum Radwanic. Słonie mają metalowe konstrukcje. Od kilku lat są obsiane trawą, ale nie zawsze tak było. Starsi mieszkańcy Radwanic zapewne pamiętają, że słoń był osadzany kwiatami. Potem były też i w kolorze ceglastym, pokryte sztuczną trawą.