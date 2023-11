KGHM informuje o stabilnych wynikach produkcyjnych i finansowych. Spółka zanotowała jednak niższy zysk netto

Jak czytamy w raporcie, wyniki operacyjne i finansowe KGHM, ale też pozostałych podmiotów sektora wydobywczego są w dalszym ciągu pod wpływem utrzymującej się niepewności co do rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej. W szczególności ma na to wpływ trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego konsekwencje.

– W KGHM kontynuujemy działalność z myślą o zrównoważonym rozwoju i efektywnym zarządzaniu zasobami, ale też stawiamy na innowacyjność i dbałość o środowisko. Chciałem podkreślić, że nasze solidne wyniki to efekt ciężkiej pracy całej załogi co, jak już nie raz udowodniliśmy, jest kluczem do sukcesu KGHM. Nasze oddziały pracują bardzo sprawnie co przekłada się na zwyżki produkcyjne i wzrost efektywności spółki. Nie zwalniamy inwestycyjnego tempa nieustannie poszukując jak najbardziej zasadnych ekonomicznie rozwiązań – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.