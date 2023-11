Na budowie nowego ronda sporo się dzieje. Głogowianie bacznie je obserwują. Zdjęcia

Od 6 listopada ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania w rondo. Inwestycja obejmuje skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Legnickiej i Poniatowskiego, a wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie. Koszt tego dużego zadania to blisko 15 mln zł.

Skrzyżowanie nie tylko drogowe. Pod nim krzyżuje się wiele miejskich sieci

Przebudowa skrzyżowania to spora inwestycja, także pod względem technicznym.

- Jest to kosztowna inwestycja, z racji tego, że pod ziemią znajduje się tam mnóstwo sieci – wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze, teletechniczne, gazowe, które trzeba będzie poprzekładać – zaznacza prezydent miasta. - Trzeba będzie też zbudować zbiornik retencyjny na wody opadowe i oprócz samego skrzyżowania, przebudować wszystkie wjazdy

Kiedy rondo Górników ma być gotowe?

Warto dodać, że przez cały czas przebudowy, przejazd odcinkiem DK 12 przez to skrzyżowanie będzie czynne. Taki był warunek zarządcy drogi czyli GDDKiA.

Głogowianie już zdążyli się nieco przyzwyczaić do wyznaczonych objazdów. Wielu z nich z ciekawością zagląda na plac budowy, robi zdjęcia.