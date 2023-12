Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Głogowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przez gminę Kotla przejechał dziś, 2 grudnia Orszak świętego Mikołaja. Orszak odwiedził wszystkie wsie w gminie, by rozwieźć około tysiąca paczek dla dzieci.

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Trwają rekrutacje w całej Polsce do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Każdy ochotnik może zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego i spróbować swoich sił w wojsku.

W głogowskim ratuszu zaprezentowano kolejną okolicznościową monetę głogowską. Tym razem jest to 1 grosz ratuszowy, wydany z okazji 770-lecia nadania praw miejskich Głogowa.

Ze skór i futer Gabriel Seweryn potrafił uszyć istne dzieła sztuki. Jego talent docenili, m. in. Monika Olejnik, Czesław Mozil i Robert Kozyra. Mieszkał i tworzył w Głogowie i nie zamierzał tego zmieniać. Versace z Głogowa zmarł nagle 28 listopada. Kim był, jak żył Gabriel Seweryn?

Po raz pierwszy na głogowskiej PANS zorganizowana została studencka konferencja naukowa, podczas której studenci prezentowali swoje badania i przemyślenia.

Gdzie w Głogowie można zaszaleć na łyżwach? To jedyne sztuczne, kryte lodowisko w O.K.PARK-u, które czynne jest nawet w niedziele i święta. Dobra zabawa nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Szaleństwo na łyżwach przy muzyce to świetnie spędzony czas. Mamy dla Was cennik i godziny otwarcia.