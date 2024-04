KGHM liderem wśród światowych producentów srebra. Produkuje go Huta Miedzi Głogów

KGHM Polska Miedź rocznie produkuje ok. 1200 ton srebra i od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród największych producentów srebra na świecie. Spółka sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu. Metal jest dostarczany w formie granulatu do fabryk produkujących materiały, do zakładów jubilerskich i metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Miedziowa spółka informuje, że według raportu „World Silver Survey” 2024, KGHM jest wciąż na pierwszym miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie”. W kategorii „największych producentów srebra” ponownie zajmuje drugie miejsce w globalnym rankingu.

Raport „World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali