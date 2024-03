Jarosław Siedlecki został nowym dyrektorem Huty Miedzi „Głogów”

11 marca decyzją Zarządu KGHM PM S.A. Jarosław Siedlecki został powołany na dyrektora naczelnego Huty Miedzi „Głogów”, jedną z największych i najnowocześniejszych hut miedzi na świecie. Jarosław Siedlecki zna hutę bardzo dobrze – to właśnie jej poświęcił całe życie zawodowe. Pracuje tu od ponad 20 lat, pnąc się stopniowo po szczeblach kariery. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu cieszy się szacunkiem przełożonych i pracowników. Z biegiem lat powierzano mu coraz wyższe stanowiska. Jarosław Siedlecki to absolwent Politechniki Poznańskiej. Ukończył również zarządzanie (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku kariery zawodowej jest związany z Wydziałem Energetycznym głogowskiej huty.

Od początku swoje pracy zawodowej w HMG

Pracę głogowskiej hucie rozpoczął w 2003 roku, obejmując stanowisko mistrza zmianowego. Następnie awansował na kierownika oddziału sieci energetycznych. W 2015 roku objął funkcję zastępcy głównego energetyka. Po sześciu latach został powołany na stanowisko głównego energetyka, pracując w tym charakterze do 10 marca br.

Jarosław Siedlecki do niedawna z powodzeniem koordynował prace związane z inwestycjami, remontami oraz bieżącą eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych całego zakładu. Jako osoba otwarta na nowości techniczne aktywnie uczestniczył we wdrażaniu i uruchamianiu nowych technologii, dotyczących modernizacji urządzeń energetycznych i agregatów hutniczych.y