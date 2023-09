Jubileusz Zakładów Górniczych Lubin. Najstarszy oddział KGHM wydobywa miedź już 55 lat

Kopalnia Lubin działa od 1968 roku

ZG Lubin to jeden z trzech oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Budowę zakładów rozpoczęto w 1960 roku, osiem lat później, 19 lipca 1968 roku kopalnia uzyskała 25 proc. docelowej zdolności produkcyjnej, przekazano ją do wstępnej eksploatacji i tę datę przyjmuję się za datę powstania kopalni. Działalność wydobywcza kopalni prowadzona jest w obszarze górniczym „Lubin-Małomice” na głębokości od 550 do 1006 m . Zasoby przemysłowe złoża wynoszą ponad 320 milionów ton rudy miedzi oraz blisko 17 milionów kilogramów srebra. Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi około 8,6 mln t rudy rocznie. W ubiegłym roku (2022) wydobycie miedzi w urobku wynosiło 71,3 tys. t.

Druga młodość najstarszej miedziowej kopalni

ZG Lubin może się poszczycić nie tylko najdłuższym stażem, ale też nieustannym rozwojem. Kopalnia sięga po najnowsze technologie i rozwiązania – m.in. maszyny z napędem bateryjnym. Do ruchu wdrożono już kotwiarkę (Samojezdny Wóz Kotwiący), kontynuowane są testy maszyny typu SWW (Samojezdny Wóz Wiercący). Trwają także procesy certyfikacyjne prototypu pojazdu do transportu ludzi SWT (Samojezdny Wóz Transportowy) i materiałów w podziemnym zakładzie górniczym.

W 2019 roku do użytku został oddany szyb L-VI. Wykonany w latach 80-tych, głęboki na 962 metry, szyb został zmodernizowany i obecnie nie tylko doprowadza świeże powietrze do kopalni, ale pozwala na zjazd załogi, transport materiałów w kontenerach oraz opuszczanie maszyn górniczych. Przed modernizacją szyb pełnił jedynie funkcję wentylacyjną jako szyb wdechowy.

Nowy szyb pozwolił na wydobycie w północnych rejonach obszaru górniczego, co ma duże znaczenie dla utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych kopalni.