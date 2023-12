Górnicy KGHM. Zdjęcia zrobione w kopalniach Polskiej Miedzi nawet sprzed 15 lat. Rozpoznajecie kolegów, mężów, ojców?

Która kopalnia KGHM jest tą najstarszą?

Jedną z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie jest kopalnia ZG „Rudna” Jej budowę rozpoczęto we wrześniu 1969 roku, a w lipcu 1974 roku kopalnia osiągnęła 25% projektowanego wydobycia i została oficjalnie przekazana do eksploatacji. Głębokość zalegania skał miedzionośnych w złożu „Rudna” wynosi od 844 do 1250 m. W oddziale funkcjonuje 10 szybów o głębokości od 941 do 1244 metrów – 3 wydobywcze, 4 wentylacyjne i 3 zjazdowo-materiałowe.

Głogów Głęboki - Przemysłowy

Obszar górniczy „Głogów Głęboki-Przemysłowy” (GG-P) od południa przylega do granic obszarów górniczych obecnie zagospodarowanych przez ZG Polkowice-Sieroszowice i ZG Rudna. Szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265 mln ton, o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40%, co stanowi około 1/4 zasobów miedzi i około 1/3 zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Do udostępnienia i eksploatacji złoża wykorzystuje się infrastrukturę techniczną kopalni Rudna i Polkowice-Sieroszowice.