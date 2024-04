To już 25 lat NSZZ "Solidarność" przy Volkswagen Motor Polska. Rocznicowa konferencja w Głogowie

– Wiemy, że żeby zabezpieczyć miejsca pracy, musimy mieć nowe produkty i musimy wziąć aktywny udział w transformacji. Tylko nowe produkty zapewnią nam nowe miejsca pracy. Z jednej strony automatyzujemy produkcję, czyli teoretycznie daje to mniej miejsc pracy. Ale będą potrzebni ludzie, którzy te nowoczesne maszyny będą obsługiwali. I właśnie o przyszłych zawodach trzeba myśleć już zawczasu. My mamy już pewne doświadczenie, bo jako Volkswagen Motor Polska wprowadziliśmy w Polsce zawód mechatronika. To, czego dzisiaj ta młodzież uczy się w szkołach wyszło właśnie z Volkswagen Motor Polska. I tak szykujemy sobie kadry, chociażby współpracując ze szkołą w Chocianowie – mówi Włodzimierz Broda, Przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy Volkswagen Motor Polska.