KGHM Polska Miedź w gronie sponsorów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2023

KGHM, światowy lider w produkcji miedzi i srebra będzie sponsorem Tour de Pologne, najpopularniejszego wyścigu kolarskiego w naszym kraju. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji obejmie swoim mecenatem klasyfikację Najlepsza Drużyna.

Jubileuszowy 80. Tour de Pologne wystartuje 29 lipca w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Na trasę 80. wyścigu wyruszą zawodnicy z najlepszych drużyn kolarskich na świecie.

– Tour de Pologne to wyścig z piękną i długą tradycją, który już na stałe wpisał się w polski kalendarz sportowy. To również doskonały przykład tego, jak w oparciu o znakomity zespół ludzi można w Polsce stworzyć wydarzenie będące wizytówką kolarstwa na całym świecie. Dziś ponownie do tego zespołu dołącza KGHM Polska Miedź S.A. Nasze zaangażowanie traktujemy nie tylko jako działanie biznesowe, ale również jako realizację misji promocji aktywnego stylu życia i wartości jakie niesie ze sobą sportowa rywalizacja. Zapraszam wszystkich do kibicowania i włączenia się w razem z nami w to wielkie święto kolarstwa – powiedział prezes KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot.