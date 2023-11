Produkcja srebra w KGHM wciąż rośnie. Wytapiają je w głogowskiej hucie. ZDJĘCIA

KGHM jest jednym z czołowych producentów srebra na całym globie. Według rankingu World Silver Survey 2023 KGHM to "największa kopalnia srebra na świecie".

Jak podaje zarząd KGHM w raporcie za październik, zauważalny jest w spółce wzrost ilości produkowanego w zakładach spółki srebra. Produkcja w październiku 2023 roku wzrosła o 2 procent i wyniosła w sumie 119,7 ton. Porównywalnie przed rokiem w październiku wynosiła ona 117,8 ton. Jeszcze bardziej wzrosła natomiast sprzedaż srebra, która w październiku 2023 wyniosła 121,4 tony, podczas gdy rok wcześniej było to 99, tony.

Srebro i złoto z KGHM wytapiane jest w Głogowie

Wydobywane w kopalniach KGHM w Zagłębiu Miedziowym srebro trafia do Huty Miedzi Głogów, w której znajduje się specjalistyczny dział przeznaczony do pozyskiwania metali takich jak srebro i złoto. Wydział Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów żartobliwie nazywany jest Alcatraz... I nie ma w tym wiele przesady. Ceglany budynek oddzielony jest od reszty huty metalowym płotem. Już na starcie ochroniarze informują, żeby nie fotografować go z zewnątrz. A później jest jeszcze lepiej. W szatniach należy zostawić wszelkie metalowe przedmioty i większość urządzeń: telefony, klucze, portfele... nawet pasy z metalową sprzączką. Następnie przechodzi się przez bramkę wykrywającą metale... Wnoszony sprzęt przechodzi natomiast przez biura ochrony.