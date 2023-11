Głogów: Mężczyzna wypadł z balkonu podczas awantury. Sprawę bada policja. ZDJĘCIA

Do dramatycznych wydarzeń doszło w niedzielny wieczór przy ul. Skłodowskiej-Curie w Głogowie. Na miejsce wezwano policję i pogotowie. Co się tam wydarzyło?

– Około godziny 21.30 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, według którego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie człowiek miał wypaść z jednego z balkonów. Policjanci zastali na miejscu leżącego na ziemi 43-letniego mężczyznę. Na miejsce przyjechał też Zespół Pogotowia Ratunkowego, który podjął decyzję o przetransportowaniu mężczyzny na SOR. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia – mówi Natalia Szymańska, oficer prasowy KPP w Głogowie.

Mężczyzna był przytomny. Policja nie podaje jeszcze żadnych dodatkowych informacji na temat swojej interwencji tego wieczoru. Według relacji mieszkańców okolicy doszło tam do awantury - podczas której słychać było krzyki i trzaski. Prawdopodobnie mężczyzna próbował wtargnąć do jednego z mieszkań. Czy tak było faktycznie i jak doszło do tego, że ostatecznie 43-latek wypadł z balkonu? Czekamy na dalsze ustalenia policji w tej sprawie.