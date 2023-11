Stare pawilony szpecą aleję Wolności. Czy jest szansa na zmianę wizerunku głogowskiej ulicy?

Czy stare pawilony przy alei Wolności będą przebudowane?

- Każdy pawilon to własność prywatna, nie miasta – wyjaśniał Rafael Rokaszewicz. - Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe, bo dopuszcza je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pawilony można zabudować w formie niewielkich kamieniczek, w sumie do dwóch kondygnacji z poddaszem. Pomysł ten powstał wiele lat temu, ale jest wciąż aktualny. Czy tak się jednak stanie to tylko wola właścicieli tych pawilonów - dodaje.

Te najbardziej zadbane należą do "Społem"

A właścicieli jest kilku i w różny sposób, co widać gołym okiem, dbają o swoje nieruchomości. W najlepszym stanie są obiekty należące do „Społem” PSS Głogów. Do spółdzielni, oprócz dużego spożywczego sklepu, należą jeszcze dwa lokale, w których działają apteka oraz sklep z alkoholami. Społem, co kwartał robi techniczne przeglądy swoich obiektów.

Dużo gorzej dzieje się na obiektach prywatnych. Widać pęknięcia ścian, zacieki a część podbitki daszków jest solidnie zdeformowana i przecieka.