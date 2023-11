Wzgórza Dalkowskie nazywane Małymi Bieszczadami zapraszają. Jest tam ładnie o każdej porze roku. Jest pomysł, by stanęła tam widokowa wieża Opr.: Grażyna Szyszka

Wzgórza Dalkowie i Dalków to wyjątkowe tereny do aktywnego wypoczynku. Krajobrazy są piękne o każdej porze roku. Tereny kryją też wiele ciekawych historii. Czy wiecie, że na Wzgórzach Dalkowskich dawniej istniały dwie wieże widokowe? Jest plan, by znowu jedną postawić.