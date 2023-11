Uczestnik „barbórkowej” imprezy zdemolował karetkę pogotowia i pobił dwoje ratowników

Całe zdarzenie miało miejsce w miniony weeked. W nocy Zespół Ratownictwa Medycznego w Polkowicach został wezwany do uczestnika imprezy Barbórkowej przy jednej z kopalń KGHM.

W czasie jazdy karetki, pacjent zaczął się szarpać i demolować sprzęt

Wezwano też policję, ale siła agresji pacjenta była tak duża, że trzeba było wezwać drugi patrol, by można było obezwładnić mężczyznę.

Jak informują ratownicy, od początku interwencji poszkodowany zachowywał wobec nich agresywnie. Gdy wreszcie udało się uspokoić mężczyznę został przetransportowany do karetki, gdzie prowadzono dalsze czynności medyczne. Okazało się, że pacjent wymaga przewiezienia na szpitalny SOR. Ale podczas jazdy karetki pacjent zaczął się szarpać i demolować sprzęt medyczny.

Uderzył ratownika w twarz i kopał w klatkę piersiową

Jak się dowiadujemy, awanturnik uszkodził też w karetce wartą kilka tysięcy złotych pompę infuzyjną do precyzyjnego podawania leków.

Atak na ratownika to napaść na funkcjonariusza publicznego

Zastępca Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, lek. Marek Gorczyński potwierdza, że doszło do zdarzenia, ale jest ostrożny w jego ocenie, bo sprawa jest badana.

- Potwierdzam, że była agresja ze strony pacjenta oraz że ucierpiał zespół i karetka. Wiem, że emocje są bardzo duże, ale na razie nie chcę zdradzać więcej informacji w tej sprawie, bo jest ona badana - mówi. - Zdarzają się takie zachowania wobec zespołów ratowniczych, czego nie sposób wytłumaczyć. Najczęściej powodem są nadużycia alkoholu albo stan psychiczny pacjenta.

Poszkodowani ratownicy mają prawo zgłosić organom ścigania to, że padli ofiarą agresji. Warto przypomnieć, że napaść na ratownika medycznego traktowana jest jak napaść na funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 3 lat więzienia.