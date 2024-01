Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Głogowie?

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego.

Na naszym Facebooku dostaliśmy od Was zdjęcia bożonarodzeniowych drzewek. Są zjawiskowe, oryginalne, a niektóre bardzo kolorowe. Gratulujemy pomysłowości przy strojeniu choinek i pokazujemy je w naszej galerii. Czy wiecie, jak kiedyś dekorowano drzewka? Co oznaczą światełka na choince?

Pamiętacie Martę? Spała w krzakach, prała rzeczy w fontannie i chodziła po mieście objuczona pakunkami. Dziś to już zupełnie inna kobieta. Od 10 lat mieszka w DPS-ie i jest nie do poznania. Przed Bożym Narodzeniem, z prezentami, i przede wszystkim ulubioną kiełbasą z Głogowa, odwiedziła ją znana Ewa Drozd.

Dzieci z głogowskiego "Aslana" przygotowały piękny spektakl z okazji świąt. Na scenie MOK-u pojawiło się blisko 200 uczniów szkoły.

Firma Randstad obecna w 38 krajach na całym świecie, poszukuje pracowników w Głogowie. Rekrutują osoby na stanowisko HR managera, kierownika operacji, inżyniera produkcji oraz operatora produkcji.

Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!