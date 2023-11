Barbókowa akademia 2023 w ZG Rudna. Zasłużonym wręczono medale i odznaczenia

– To właśnie wy, spośród ponad czterech i pół tysiąca pracowników kopalni Rudna, jesteście tymi osobami, które w ostatnim czasie, ale też w całym okresie swojej pracy, wyróżniacie się, wyróżnialiście się i zostaliście przez nas pozytywnie ocenieni. Chcemy wyrazić nasz szacunek dla waszej pracy – mówi Paweł Piasecki, dyrektor naczelny ZG Rudna. – To dzięki waszym talentom, waszemu doświadczeniu i zaangażowaniu kopalnia może realizować plany, które sobie zakładamy rok wcześniej. Myślimy już o kolejnym roku, jubileuszowym. To będzie 50. rok funkcjonowania kopalni Rudna – dodaje.