Honorowi krwiodawcy odznaczeni w głogowskim teatrze. Ruszyły Dni Krwiodawstwa. WIDEO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu tegoroczną uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizowało w Głogowie Zasłużeni Krwiodawcy spotkali się w miejskim teatrze.

– To jest wyjątkowy dzień, ponieważ zaczynają się dni honorowego krwiodawstwa PCK, czyli to jest jakby święto wszystkich tych, którzy honorowo oddają krew na co dzień. W teatrze w Głogowie mamy niezwykłą przyjemność odznaczyć 35 zasłużonych honorowych dawców krwi tytułem „Zasłużony dla zdrowia narodu". To jest oznaczenie, które otrzymują krwiodawcy, którzy oddali minimum 20 litrów krwi. I takich osób mamy dziś aż 35, także bardzo się cieszymy – mówi Adrianna Franz z RCKiK we Wrocławiu.