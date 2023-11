Od grudnia z Głogowa do Wrocławia bez Polregio. Pociągi KD przejmują trasę. WIDEO

– Średni wiek pojazdu Kolei Dolnośląskich to 7,7 lat i ponad 32 lata w Polregio. W ubiegłym roku Polregio odwołało także aż 880 pociągów wyłącznie ze swojej winy. Ta sytuacja zaowocowała apelem skierowanym w sierpniu ubiegłego roku do zarządu Polregio, dotyczącym rozwiązania problemu notorycznego odwoływania pociągów. Wynikały z nich poważne zaburzenia funkcjonowania transportu kolejowego w regionie, uniemożliwiające wielu Dolnoślązakom codzienne korzystanie z pociągów – informowało na początku tego roku biuro prasowe UM.

Zarząd województwa tłumaczył decyzję o rezygnacji z usług Polregio wieloma czynnikami - przede wszystkim jednak wieloma opóźnieniami, do jakich dochodziło na połączeniach obsługiwanych przez spółkę.

Zgodnie z zapowiedziami od grudnia, kiedy to w życie wejdzie korekta rozkładu jazdy PKP, lokalne połączenia między Głogowem a Wrocławiem na "Nadodrzance" obsługiwać będą tylko pociągi Kolei Dolnośląskich. Lokalny przewoźnik całkowicie wyparł Polregio z tej trasy.

Głogów centrum przesiadkowym dla pasażerów na trasie Wrocław - Zielona Góra

Z powodu przejęcia "Nadodrzanki" przez KD znika jednak większość bezpośrednich pociągów z Wrocławia do Zielonej Góry i na odwrót. Pasażerowie z tych miast będą musieli przesiadać się właśnie w Głogowie. Wynika to z braku porozumienia między zarządami obu województw oraz Polregio w kwestii przewozów. Bez tego porozumienia pociągi KD nie mogą jechać dalej - do Lubuskiego.