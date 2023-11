W Głogowie posypało śniegiem. Miasto pod białą kołderką wygląda pięknie. ZDJĘCIA, FILM

Nie są to pierwsze opady śniegu w ostatnim czasie, ale na pewno pierwsze większe. W nocy z poniedziałku na wtorek Głogów przysypał śnieg, który okrył miasto białą kołderką. Ma to swój urok i biały Głogów wygląda pięknie, ale wiąże się to też z utrudnieniami dla kierowców i pieszych. Zalecamy więc nieco ostrożniejszą jazdę, bo kilka wypadków i kolizji już dziś miało miejsce.

Jak długo śnieg z nami zostanie? W Głogowie zwykle znika dosyć szybko, ale obecnie jest szansa, że potrwa to nieco dłużej. Minusowe temperatury mają utrzymać się co najmniej do następnego tygodnia, a w końcówce tego tygodnia znów ma posypać.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Głogowa pokrytego białym puchem. Lubicie zimę i śnieg? To zdjęcia dla Was.