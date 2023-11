Płonie budynek niedaleko Portu Rzecznego w Głogowie. Trudna akcja gaśnicza. WIDEO, FOTO

W środowy wieczór (22 listopada) w Głogowie wybuchł pożar w pustostanie zlokalizowanym niedaleko Portu Rzecznego. Obecny pustostan to dawna kuźnia kolejowa. Płomienie ogarnęły sporą część jego wnętrza. Strażacy wciąż gaszą go z zewnątrz, polewając wodą dach. Nie wiadomo jeszcze kiedy będą mogli wejść do środka.

Akcja jest bardzo utrudniona. Na drodze dojazdowej do budynku nie ma wiele miejsca, więc wozy strażackie muszą podjeżdżać tam rotacyjnie. W dodatku wodę muszą pobierać z hydrantów zlokalizowanych w centrum miasta.

Gaszenie pożaru może potrwać jeszcze wiele godzin. Szykuje się pracowita noc dla strażaków.