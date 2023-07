WPEC rozesłał list do głogowian. Tłumaczy się w nim z drastycznych podwyżek ogrzewania

- Informujemy, że uwzględniają one uzasadnione koszty przedsiębiorstw, które uczestniczą w produkcji i przesyłaniu ciepła – wyjaśnia firma. - Pragniemy podkreślić, że są to przede wszystkim koszty związane ze stale rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 (wprowadzone przez Unię Europejską) oraz z kosztami zakupu gazu ziemnego.

Tymczasem do skrzynek pocztowych głogowian trafił wczoraj i dziś (18 i 19 lipca) specjalny list od zarządu WPEC. Spółka postanowiła sama wyjaśnić skąd się wzięły podwyżki, a to dlatego, że „pojawiają się nierzetelne doniesienia dotyczące zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych cen i stawek opłat za dostarczane ciepło”.

Temat wysokich podwyżek dostarczanego do miasta ciepła jest „gorący" od wielu miesięcy. Nic dziwnego, bo w ostatnim roku rachunki wzrosły o kilkaset złotych, co dla wielu mieszkańców jest wręcz szokiem.

WPEC: Zamiast podnieść ceny w lutym zrobiliśmy to w kwietniu i maju

Dalej WPEC wyjaśnia, że zarówno głogowianie, jako odbiorcy ciepła, jak i jego producenci i dostawcy, zmagamy się z niestabilnością rynku nośników ciepła. Spółka wspomina też, że jednym z powodów takiej sytuacji jest wojna w Ukrainie. WPEC dodał też, że w stosunku do głogowian wykazał się dobrą wolą, bo … zamiast podnieść ceny za ogrzewanie od lutego 2023, zrobił to w kwietniu i maju, co miało przynieść mieszkańcom „wymierne oszczędności finansowe”.

- Dla odciążenia Państwa rachunków stosujemy rozwiązania przewidziane w Rządowej Tarczy Energetycznej (…). Dzięki temu stosowana cena dostawy ciepła jest niższa o ok. 46 zł/Gj od uzasadnionych kosztów jej wytwarzania i przesyłania do gospodarstw domowych – czytamy w piśmie.

W przyszłym roku może obniżą taryfy

Spółka zaznaczyła też, ze ceny ciepła w Głogowie są porównywalne do stosowanych w innych miastach, w których źródła są opalane paliwem gazowym. Przedsiębiorstwo dało też radę, by ci, którym jest ciężko finansowo, zgłosili się po miasta po dodatek mieszkaniowy.

Na koniec wyjaśnień powiało nieco optymizmem, a to dlatego, że jeśli w 2024 roku utrzyma się m.in. spadkowa tendencja cen paliwa gazowego to WPEC zakłada obniżenie taryf.