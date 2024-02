Rośnie zadłużenie lokatorów wobec SM Nadodrze. Za czynsz i wodę głogowianie są winni już ponad 5,5 mln złotych

W ciągu roku długi wzrosły o blisko 1,5 mln

SM Nadodrze podkreśla, że mieszkańcy zasobów zarządzanych przez spółdzielnię w ogromnej większości rzetelnie podchodzą do regulowania należności z tytułu opłat. Problem pojawia się, gdy użytkownicy lokali nie wywiązują się z tego obowiązku i dochodzi do zaległości w opłatach.

A niestety, w porównaniu do roku poprzedniego, zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie oraz lokali zwiększyło się o blisko 1,5 mln zł. O ile w styczniu 2023 roku, dług z tytułu zaległego czynszu wynosił 4 009 000 zł, to na koniec 2023 roku zwiększył się do kwoty 5 513 000 zł