Ceny gazu spadają, a Głogów ma kolejną podwyżkę ogrzewania. I to o 40 procent! Dlaczego? - pytali radni na sesji

Radni miejscy, po zapoznaniu się z informacją na temat podwyżek cen ciepła dla Głogowa, wyrazili zaniepokojenie skalą, sposobem oraz terminem ich wprowadzenia. Zaapelowali do zarządu KGHM oraz do zarządów spółek kapitałowych o obniżenie stawek opłat za ciepło.

Zobowiązali też prezydenta do rozmów z KGHM aby przyspieszyć obniżki cen ciepła, a jeśli to się nie uda, szukać innych, alternatywnych źródeł jego pozyskiwania.