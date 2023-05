Szokujące podwyżki ciepła wykańczają lokatorów głogowskiego ZGM-u, a spółce grozi finansowa zapaść!

Podwyżka cen ogrzewania wykańcza lokatorów ZGM

- Wszystko wskazuje na to, że nie chodzi o to, że nie chcą płacić, tylko że nie są już w stanie to robić – mówi dyrektorka dodając, że spółce grozi utrata płynności finansowej. - Po podwyżkach taryf za ogrzewanie i po przeliczeniu i ustaleniu, czy przyjęta zaliczka od mieszkańców jest wystarczająca, po raz pierwszy mamy do czynienia z tym, że jest ona niewystarczająca. Kiedy w oparciu o te wyliczenia skierowaliśmy do wspólnot mieszkaniowych informacje o kolejnych podwyżkach, mamy informacje, że kilka wspólnot podjęło uchwały, w których nie ma zgody na kolejnej podwyżki.

O sytuacji lokatorów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej mówiła Anna Keep, dyrektor miejskiej spółki. Przyznała, że drastyczne podwyżki ciepła negatywnie odbijają się na lokatorach zasobów ZGM i w ewidentny sposób przekładają się na wzrost zadłużenia. A grupa nowych dłużników to osoby, które dotychczas nie miały kłopotów z płatnościami.

Dyrektorka przyznaje, że taka sytuacja prowadzi do poważnego problemu, a mianowicie do tego, że przy wysokich taryfach, w sezonie grzewczym, w okolicach stycznia i lutego, ZGM nie będzie mieć zabezpieczonych pieniędzy na opłacenie faktury dla WPEC-u.

Było 150 zł miesięcznie zaliczki za ogrzewanie, a teraz jest minimum 400 zł!

Aby wskazać skalę problemu, dyrektor ZGM podała ceny stawki za ogrzewanie sprzed dwóch lat, która wynosiła od 3 do 4,5 zł za 1 mkw lokalu. Czyli za mieszkanie o pow. ok. 50 mkw, zaliczka za c.o. wynosiła w granicach 150 – 220 zł. Dziś stawka ta oscyluje w graniach 8 a 12 zł, co dla tego samego mieszkania (ok. 50 mkw) oznacza zaliczkę w wysokości od 400 do 600 zł.