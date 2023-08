W Głogowie będą produkować biometan. Podpisano list intencyjny w sprawie biogazowni

To już kolejna planowana inwestycja w głogowskiej strefie przemysłowej.

– Bez rozwoju nie ma przełomowych zmian, a wspierają je nowe technologie. Odważnie do nich podchodzimy, co udowadniamy również przy okazji współpracy z Grupą ENGIE. Nowoczesna instalacja do produkcji biometanu wspiera inwestycje w niskoemisyjną energię. Pozyskane ekologiczne paliwo nie tylko ogranicza emisję gazów, ale też umożliwia dostęp do tańszej energii dla firm, na co najczęściej zwracają uwagę inwestorzy. To przedsięwzięcie oraz plan na nowy Park Przemysłowy w Głogowie jest ogromnym wzmocnieniem potencjału gospodarczego całego subregionu – mówił Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.