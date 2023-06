Na Nowym Piastowie w Głogowie zbudują 92 nowe mieszkania czynszowie. Blok ma mieć własną pompę ciepła i panele fotowoltaiczne

- Do końca 2024 roku chcemy wybudować na Nowym Piastowie duży budynek z mieszkaniami czynszowymi. Łącznie w pierwszym bloku powstaną 92 mieszkania dla głogowian. Miasto pozyskało ogromną dotację na budowę bloku mieszkalnego w wysokości ponad 44 mln złotych - mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Blok ma mieć pompę ciepła i panele fotowoltaiczne

Mieszkania w nowym bloku czynszowym mają być dwu i trzypokojowe, o powierzchni od 40 do 60 mkw.

Blok przy ul. Książąt Oleśnickich będzie ekologiczny, wyposażony w panele fotowoltaiczne do zasilnia pomp ciepła, które będą podgrzewać wodę dla mieszkańców, co znacznie obniży koszty eksploatacji.