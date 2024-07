Mamy to! Serce Wzgórz Dalkowskich wygrało głosowanie na tytuł Drzewa Roku 2024!

Pozostałe zgłoszone do konkursu drzewa otrzymały głosów:

Totalna mobilizacja i zaangażowanie wielu osób w konkurs na Drzewo Roku 2024

Internetowe głosowanie trwało cały czerwiec. Po prowadzonej na szeroką skalę akcji wielu ludzi, ale przede wszystkim Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi oraz fotografa Marcina Kopija , który był pomysłodawcą zgłoszenia drzewa i zrobił konkursowe zdjęcie, mobilizacja głosujących była ogromna. Dużego wsparcia udzielała też inna fotografka Katarzyna Stefan . Ale i konkurencja nie spała, bo Platan Miłości z Targoszyna czasami przejmował prowadzenie. Wyniki głosowania nie były pewne do końca. Ale udało się i cudny pomnik przyrody z Dalkowa w 2025 roku reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2025.

- Wielka radość i ogromne podziękowania dla tak wielu ludzi, że nie sposób wszystkich wymienić! - cieszy się Anna Gomułka, prezeska fundacji z Dalkowa. - Jesteśmy poruszeni tym, co się wydarzyło. A w przyszłym roku czekają nas kolejne emocje, ale tym razem już w europejskim konkursie.

Konkurs Drzewo Roku organizuje klub Gaja

Konkurs Drzewo Roku jest ogłaszany od 2011 roku. Organizuje go Klub Gaja. Konkurs ma na celu promowanie postawy szacunku dla przyrody i jej najbardziej dostojnych przedstawicieli - drzew.

- Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi - opisują organizatorzy.

Zwycięzca konkursu co roku reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Tree of the Year. W poprzedniej edycji Europejskim Drzewem Roku został Buk "Serce Ogrodu" w Arboretum Wojsławice. Piękne zdjęcie laureata wykonał Marcin Kopij, ten sam, który jest autorem zdjęcia drzewa z Dalkowa.