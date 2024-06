Ostatnie dni na złożenie wniosku na świadczenie 800+. Kto się spóźni, straci pieniądze

Od 1 lutego trwa nabór wniosków na świadczenie „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Świadczenie wypłacane jest na wniosek. Do końca czerwca jest czas na złożenie wniosku o 800+ i zachowanie ciągłości wypłat.

Wniosek wysłany w lipcu spowoduje utratę pieniędzy

Jeśli rodzice i opiekunowie zrobią to jeszcze w czerwcu to mają gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Wniosek wysłany dopiero w lipcu spowoduje utratę pieniędzy.