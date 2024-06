Dariusz Czaja nowym dyrektorem klubu Chrobry Głogów. Od 1 lipca zastąpi Zbigniewa Prejsa

Zmiany kadrowe w Chrobrym Głogów. Po ponad 8 latach klub pożegnał się z dyrektorem Zbigniewem Prejsem. Od 1 lipca zastąpi go Dariusz Czaja.

- Zakończył się sezon rozgrywkowy, trudny sezon. Rozpoczęliśmy go ze złymi wynikami, później były zmiany trenera, a także zmiana prezesa. Był to czas intensywnej pracy aby utrzymać poziom rozgrywkowy pierwszej ligi w Głogowe. To się udało, zajęliśmy 12. miejsce – mówił prezes spółki Chrobry Głogów Dariusz Kubiak. - To czas decyzji. Informuję, że z dniem 30 czerwca w Chrobrym kończy pracę pan Zbigniew Prejs.