Nowy zawodnik w głogowskiej drużynie. Sebastian Bonecki wraca do Chrobrego

Fani głogowskiej drużyny pamiętają Sebastiana Boneckiego z sezonu 2016/17, w którym po wypożyczeniu z Zagłębia Lubin był podstawowym zawodnikiem pomarańczowo-czarnych. Udane występy na pierwszoligowych boiskach spowodowały, że po roku wrócił do kadry Zagłębia. Choć nie zagrał w Ekstraklasie, stopniowo jednak i tak do niej zmierzał. Po jesieni przeniósł się do Odry Opole, w której spędził w sumie trzy lata. To tam trafił na trenera Piotra Plewnię.



- Wiosną 2021 roku Sebastian przeszedł do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i to był dobry ruch, bo „Słonie” awansowały do ekstraklasy. Termalice nie udało się w niej pozostać na dłużej, niż rok, ale sam Bonecki zdobył spore ekstraklasowe doświadczenie do wcześniejszych występów na tym poziomie dokładających kolejnych 21 – czytamy na stronie klubu Chrobrego Głogów.