Najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce znajduje się nad Jeziorem Sławskim. Jest już czynna po remoncie

Łatwa i urokliwa ścieżka rowerowa nad jeziorem

Nie siedź w domu! Są w pobliżu Głogowa miejsca, które warto zobaczyć. Dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek ścieżka rowerowa w Nadleśnictwie Sława Śląska stanowi doskonałą propozycję. Jej trasa urozmaicona jest dziesięcioma tablicami edukacyjnymi na temat bogactwa przyrodniczego okolic Jeziora Sławskiego. Długość trasy wokół jeziora to około 30 km.

Najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce

Wybierając się na wycieczkę zaplanujcie też odwiedzenie wieży widokowej „Joanna”. Znajduje się w sąsiedztwie polany rekreacyjnej Świętobór (za Lubiatowem, koło miejscowości Święte). Pod koniec czerwca zakończył się remont i ponownie można wejść na samą górę. Wieża Joanna to najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce. Drewniany, szkieletowy obiekt o wysokości ok. 40 metrów ma dwie platformy widokowe, jedna na wysokości ok.18 m a druga na 35. Z wieży roztacza się panorama na sławskie lasy i jeziora, w szczególności na Jezioro Sławskie. Można tam dojechać zarówno rowerem jak i samochodem, bo w pobliżu jest spory parking.

Plac rekreacyjny na polanie Świętobór

Piękny punkt widokowy „Ptasi Raj"

Warto odwiedzić też punkt widokowy nad samym jeziorem. Obiekt składa się z drewnianej platformy widokowej oraz dwóch tablic informacyjnych. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji oraz fotografowania jeziora. Przy punkcie widokowym znajdują się dwie tablice edukacyjne przybliżające czytelnikowi gatunki ptaków wodnych oraz informacje o samym jeziorze. Miejsce to widać drogi między wsią Dąb a Lubiatowem.