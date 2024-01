Protector Głogów. Zobacz kultową dyskotekę na archiwalnych zdjęciach. Tu bawiły się tłumy z całego regionu

Przypominamy galerię zdjęć sprzed kilkunastu lat w legendarnej dyskotece Protektor w Głogowie. Klub odwiedzały dawniej tłumy mieszkańców nie tylko Głogowa ale i całego regionu. Dojeżdżali tam ludzie nawet z Wrocławia czy Zielonej Góry. W weekendy jego okolice, oraz okolice dworca PKP tętniły życiem.

Do dziś klub żyje we wspomnieniach jego bywalców, którzy zrzeszają się nawet w społecznościach na Facebooku. I wielu z nich po cichu na to, że Protector kiedyś powróci.