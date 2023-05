Trzy młode sokoły z Huty Miedzi Głogów już zaobrączkowane

Trzy młode sokoły, które mają swój dom na jednym z kominów Huty Miedzi Głogów mają już obrączki. Udało się to zrobić w piątek, 26 maja. Platforma lęgowa dla sokołów znajduje się na kominie „Koniczynka” w Hucie Miedzi Głogów II. Akcję obrączkowania przeprowadzili specjaliści ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt przy wsparciu wolontariuszy KGHM i pracowników huty.

W sumie w głogowskiej hucie zaobrączkowano już 45 młodych sokołów

Pracownicy huty opiekują się sokołami wędrownymi już od 2009 roku. Po raz pierwszy w 2008 roku w HM Głogów stwierdzono nieudaną próbę gniazdowania sokoła wędrownego. Wtedy na jednym z kominów oddziału KGHM zamontowana została platforma lęgowa. Już rok później wykluły się pierwsze trzy sokoły. Od tamtej pory pracownicy huty doglądają zwierząt i je obrączkują. I jak widać, ptakom jest tam dobrze, bo od czasu zamontowania platformy lęgowej zaobrączkowanych zostało już 45 piskląt. To imponujący wynik, zwłaszcza, że obecnie w Polsce żyje tylko 100 par sokoła wędrownego.

Głogów miał trzy kolejowe dworce. Wiecie, gdzie stały i co z nich zostało do dziś?

Sokół Giga z głogowskiej huty mieszka teraz na pałacu kultury w Warszawie

Sokoły to jedne z najrzadszych ptaków w Polsce. Dzięki objęciu ich ścisłą ochroną populacja się rozwija. Co roku przybywa kilkanaście par lęgowych. Miedziowa spółka przyczynia się do tego opiekując się gniazdującymi w hucie sokołami, a także realizując program „KGHM dla sokołów” w ramach którego jeszcze w tym roku przewidziane są lekcje o tematyce ekologicznej realizowane w szkołach i przedszkolach Zagłębia Miedziowego

Gniazdo sokołów w Hucie Miedzi Głogów można obserwować na stronie TUTAJ

Zobacz też: