Głogowski Zakład Karny przekazał stowarzyszeniu AMICUS koce, materace i ręczniki

Zakład Karny w Głogowie przekazał materace, koce, prześcieradła, ręczniki, ściereczki, które zgodnie z obowiązującymi procedurami nie nadają się do użytkowania w jednostce penitencjarnej. We wtorek, 23 maja zostały zawiezione do siedziby Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS, gdzie bardzo się przydadzą zwierzętom będącym pod opieką stowarzyszenia.