Rusza wielka akcja sprzątania Odry. Każdy może pomóc oczyścić rzekę. WIDEO

W piątek, 26 kwietnia, rozpocznie się trzecia edycja akcji "Czysta Odra", której celem jest oczyszczenie drugiej co do wielkości polskiej rzeki oraz jej dopływów i okolic. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich chętnych, którym na sercu leży dobro przyrody i samej Odry. Prowadzona będzie na całej długości rzeki, a organizatorzy zapraszają również głogowian do przyłączenia się do niej.