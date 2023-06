Kto je pokocha i dam im nowy dom? Psy i koty do adopcji z miejskiego schroniska w Głogowie

One czekają na nowy, kochający dom. W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim jest wiele zwierząt, które wciąż nie trafiły na kogoś, kto je zabierze do domu. Sprawdź, czy znajdziesz wśród nich nie ma twojego nowego przyjaciela.

Trzeba pamiętać, że pierwszym krokiem do adopcji zwierzaka z tej placówki jest wizyta w schronisku, by zapoznać się ze zwierzakami. Pracownicy bądź wolontariusze przeprowadzą wywiad, w trakcie którego zbiorą niezbędne informacje do wybrania dla najlepszego zwierzaka.