One czekają na adopcję w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Może właśnie na Ciebie?

W schronisku dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim na nowy dom czeka wiele psiaków i kotów. Niemal wszystkie są gotowe go adopcji. Szukasz nowego członka rodziny, jakim jest pies czy kot? Warto odwiedzić Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim, gdzie na nowy, kochający dom czeka wiele zwierząt.

Trzeba pamiętać, że pierwszym krokiem do adopcji zwierzaka ze schroniska, jest wizyta w tym miejscu, by zapoznać się ze zwierzakami. Pracownicy bądź wolontariusze schroniska przeprowadzą wywiad, w trakcie którego zbiorą niezbędne informacje do wybrania dla najlepszego zwierzaka.