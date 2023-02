Bociany z Krążkowa koło Sławy mają nowe gniazdo

W oczekiwaniu na przyloty bocianów, które zazwyczaj zaczynają się pod koniec marca i trwają nawet do połowy maja, jeśli to możliwe warto się zainteresować stanem ich gniazd. Tak też zrobiła właścicielka nieruchomości z Krążkowa w gminie Sława. Kobieta zgłosiła do urzędu, że bocianie gniazdo na wysokim kominie, które od lat zasiedlały bociany, uległo uszkodzeniu.

Dlatego Gmina Sława zleciła budowę nowej platformy. Kilka dni temu nowe, bocianie gniazdo zostało zamontowane na kominie dawnej gorzelni w Krążkowie. Szybko i sprawnie zrobili to strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawie.