Radni powiatu głogowskiego w liczbach. Kto złożył najwięcej interpelacji, a kto opuścił najwięcej obrad?

Jak pracowali radni powiatu głogowskiego? Przez ostatnich pięć lat zwołano w sumie 54 sesje. To sporo mniej niż w mieście, gdzie w tym samym czasie obradowało 80 razy.

Ostatnia sesja rady powiatu odbyła się 4 marca, ale zapewne w kwietniu radni spotkają się choćby po to, by się pożegnać.