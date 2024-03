Głogowska cukrownia jak z horroru. Tyle zostało dawnego, dużego zakładu. Zobaczcie zdjęcia

Dla mieszkańców Nosocic, którzy żyją w tej części miasta od wielu lat, widok takiej cukrowni jest bardzo przykry.

- Para buchała z kominów od jesieni do wiosny, a ludzie mieli pracę – przyznał z sentymentem pan Tadeusz, który sam też był sezonowym pracownikiem cukrowni. - Żal było patrzeć jak to wszystko niszczało, i żal patrzeć na to, co zostało. Tyle lat cukrownia była tu potrzebna, a jakie kolejki ciągników z przyczepami buraków tu stały! Trudno było przejechać ulicą. Szkoda, oj szkoda!