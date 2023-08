Radni PiS: Starosta wydał pozwolenie na składowisko odpadów. Dudkowiak: To manipulacja

Kilka dni temu działacze Platformy Obywatelskiej z regionu zorganizowali konferencję prasową dotyczącą składowiska odpadów chemicznych, które znajduje się w Głogowie.

– To jest coś niesamowitego jak wielkie to jest zagrożenie i wzywam premiera Morawieckiego, żeby natychmiast uruchomił środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Środki na likwidację tego typu wysypisk, a nie żeby dawał na na głupoty. No bo przepraszam, ale Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, na które przyznał premier blisko 30 milionów, to jest coś niepoważnego w stosunku do tego, że tu mamy bombę ekologiczną w Głogowie – mówił wtedy poseł Robert Kropiwnicki z PO.

Na słowa działaczy PO odpowiedzieli głogowscy działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy w piątek zwołali w tej sprawie konferencję prasową.

– To radni obecnego klubu Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej KW Jana Zubowskiego jako pierwsi informowali i państwa jako media, ale też opinię publiczną też odpowiednie instytucje. O tym, że taki problem istnieje, to radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o zwołanie posiedzeń Komisji Ekologii i Środowiska zarówno na poziomie powiatu, jak i na poziomie miasta, by tym tematem się zająć i to radni między innymi występowali do prezydenta z prośbą o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej na temat tego, co się z tą sprawą dzieje i jakie są szanse na likwidację składowiska – mówi poseł Wojciech Zubowski z PiS.