Awantura na sesji rady powiatu. Poszło o wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Głogowskiego

Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego ma swojego opiekuna. Została nią radna Ewa Czaińska, którą na wniosek młodzieży przegłosowano podczas ostatniej (26 września) sesji.

Zanim jednak to zrobiono, na sali obrad doszło do momentami ostrej wymiany zdań pomiędzy radnymi. Poszło o to, że spośród trójki kandydatów zgłoszonych przez MRPG, dwoje z nich zrezygnowało tuż przed głosowaniem. Trzecia nie była obecna na sesji. Rezygnację złożył radny Andrzej Radomski z klubu PiS i rzeczniczka starosty Edyta Sambor.

Radny Radomski podziękował na zaufanie młodzieży, ale wycofał się z kandydowania na opiekuna, bo obwiał się upolitycznienia tej funkcji. Dodał też, że nie wiedział, iż na liście młodzieży jest jeszcze radna Ewa Czaińska (PO).

Z kolei Edyta Sambor odmówiła młodzieży mówiąc:

- Bardzo wam dziękuję za miłe słowa, ale nie miejcie mi za złe, że nie zgodziłam się być waszym opiekunem. Tak naprawdę nic nie tracicie, bo moją pomoc zawsze macie.