Głogów: Czy koalicji rządzącej uda się odwołać starostę? - Chłopaki się pokłócili, nie wiadomo o co - komentuje opozycja Grażyna Szyszka

Na najbliższej, majowej sesji rady powiatu będzie głosowany wniosek o odwołanie starosty Jarosława Dudkowiaka. Złożyli go partyjni koledzy z klubu Platformy Obywatelskiej. - Zdziwiłbym się, gdyby za naszym wnioskiem nie głosowała opozycja, z racji tego, że cały czas podkreślała jaki starosta jest zły – mówi Karol Szczepaniak, radny powiatowy z klubu PO. A PiS odpowiada: - Chłopaki się pokłócili, nie wiadomo o co. To ich sprawa.