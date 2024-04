Wybory samorządowe 2024. Oto nowi radni powiatu głogowskiego 2024 - 2029. Starzy wyjadacze i świeżynki

Rada powiatu głogowskiego na lata 2024-2029 w nowym składzie. Wybraliśmy radnych, którzy przez kolejną kadencję będą pracować na rzecz naszego powiatu. Najwięcej, bo ośmioro radnych wprowadziła do rady Koalicja Obywatelska. O jednego mniej ma KWW Rafaela Rokaszewicza, a sześć mandatów uzyskał KWW Wojciecha Zubowskiego.

Na liście radny powiatu jest kilka dobrze znanych nazwisk z poprzednich kadencji. Jednak sporo osób zasiądzie w radzie po raz pierwszy. Ciekawostką jest m.in. to, że do rady dostało się małżeństwo - Iwona i Bartłomiej Adamczakowie. Z rady miasta do powiatu trafił m.in. Mariusz Kędziora, a ponownie, po latach nieobecności radnym powiatowym został Jan Zubowski, były prezydent Głogowa.

Warto dodać, że w 21-osobowym składzie znalazło się aż 10 kobiet.