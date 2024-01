Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Głogowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Aż piętnaście nowych oznakowanych radiowozów policyjnych przekazano dolnośląskiej policji. Trafią one do jedenastu komend na terenie całego regionu. Sprawdziliśmy jak prezentują się nowe samochody, jak wygląda ich wnętrze i w których miastach będzie je można wkrótce zobaczyć na ulicach. Zobaczcie zdjęcia i film z przekazania aut.

W poniedziałek, 29 stycznia głogowianie mogą sami zobaczyć, jak od środka wygląda hospicjum na Paulinowie. Tego dnia organizowany jest dzień otwarty nowej i bardzo potrzebnej placówki w mieście.

Stan osobowy dolnośląskiego garnizonu Policji powiększył się o kolejnych 40 policjantów, w tym 16 kobiet. Funkcjonariusze złożyli już ślubowanie i pojadą na kurs do szkół Policji w kraju, by potem wrócić do swoich jednostek macierzystych, także do Głogowa.

Wczoraj wieczorem (11 stycznia) na S3 między Polkowicami a zjazdem w kierunku Głogowa tir wpadł na barierki ochronne i uszkodził zbiornik paliwa. Przyczyną zdarzenia była oblodzona nawierzchnia drogi.