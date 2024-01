Głogowianka uwierzyła oszustowi. Straciła prawie 50 tysięcy złotych

36-letnia mieszkanka Głogowa straciła blisko 50 tysięcy złotych po tym, jak skontaktował się z nią oszust podający się za pracownika banku. Kobieta na swoje nieszczęście uwierzyła jego słowom.

– Sprawca działając za pośrednictwem sieci Internet w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 49 000 złotych w ten sposób, iż podając się za pracownika banku PKO BP wprowadził w błąd co do okoliczności wykorzystania danych osobowych i na tej podstawie pokrzywdzona wypłaciła ze swojego konta bankowego wspomnianą kwotę. Następnie dokonała jej wpłaty w tak zwanym wpłatomacie na podane przez sprawcę kody – mówi Emilia Reguła z KPP Głogów.