Szpitalna ortopedia jak z obrazka. Po modernizacji głogowski oddział jest nowoczesny i doposażony. Niebawem trafią tam pierwsi pacjenci

- Osobiście jestem zachwycony oddziałem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rzesza ludzi, która się w to zaangażowała, za co ogromnie dziękuję w imieniu swoim, ale przede wszystkim pacjentów, bo to oni najbardziej odczują poprawę warunków - powiedział Bartosz Janusz, ordynator oddziału.[/cyt.]

Razem z modernizacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przebudowane zostały pomieszczenia w łączniku budynku głównego, gdzie teraz będzie się mieścić nowa pracownia endoskopii.

Rocznie w pracowni tej wykonywanych jest około tysiąc zabiegów kolonoskopii oraz ponad 1.700 zabiegów gastroskopii.

- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej stanowi ważny odcinek medycznej działalności głogowskiego szpitala. Od kilku lat sukcesywnie zwiększamy wachlarz świadczonych usług wychodząc daleko poza zakres standardowo przypisany do poziomu szpitala powiatowego. Na stałe do oferty medycznej oddziału wpisane zostały wysokospecjalistyczne zabiegi na stawach – tylko w ubiegłym roku wykonano 140 zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz 125 stawu kolanowego, a także 165 artroskopii. Biorąc pod uwagę zakres i poziom zaawansowania wykonywanych zabiegów, zrealizowanie tej inwestycji było szczególnie ważne – powiedział Edward Schmidt, prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala.

Słowa uznania wyraził też wicestarosta powiatu Jeremi Hołownia, który przyznał, że to kolejna inwestycja, która wprowadziła szpital na wyższy poziom świadczenia medycznych usług.

- Tak dobre warunki mają też wpływ na to, jak szybo pacjenci wracają do zdrowia – powiedział.

Obecny na prezentacji oddziału prezydent miasta Rafael Rokaszewicz chwalił zarówno efekt modernizacji, jak i załogę szpitala. Mówił też o kolejnych, zaplanowanych już inwestycjach.

- Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki porozumieniu miasta i powiatu, gdy w 2000 ustaliliśmy, że miasto wejdzie kapitałowo do szpitala obejmując 50 procent udziałów – przypomniał włodarz miasta. - W tym roku została nam jeszcze do zrobienia chirurgia ogólna, a mamy na ten cel zabezpieczone 20 milionów złotych. Jestem przekonany, że to co już powstało i jeszcze zostanie zrobione, będzie dobrze służyło mieszkańcom nie tylko naszego miasta – zapewnia.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej prowadzi diagnostykę oraz leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu. Jest jedynym tego typu oddziałem w części północnej silnie uprzemysłowionego regionu Zagłębia Miedziowego, gdzie dodatkowo krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne. Oddział zatrudnia 10 specjalistów.

W 2023 roku w oddziale leczonych było 1.762 pacjentów i wykonano w sumie 1,4 tys. operacji.

– Cieszymy się, że wykonaliśmy kolejny ważny krok na drodze transformacji oraz unowocześnienia Głogowskiego Szpitala Powiatowego - powiedział Marek Bestrzyński, wiceprezes Zarządu Spółki. - Dzięki temu możemy zaprezentować oddział wyposażony w wysokiej jakości sprzęt medyczny, oferujący ponadprzeciętne warunki hospitalizacji dla pacjentów oraz pracy dla personelu medycznego. Wszystko to zostało zrealizowane w oparciu o wypracowane oraz sprawdzone przez nas standardy i rozwiązania. Jedną z nowości na oddziale są dwie sale trzyłóżkowe ze specjalistyczną aparaturą do monitorowania stanu chorego, przeznaczone dla pacjentów będących bezpośrednio po specjalistycznych zabiegach operacyjnych – dodaje.

Remont oddziału to kolejny etap Programu Nowoczesny Szpital, którego celem jest modernizacja oddziałów i infrastruktury szpitalnej. Jest on finansowany głównie ze środków Gminy Miejskiej Głogów, przekazywanych w formie dotacji dla poszczególnych zadań. Modernizacja oddziału trwała niemal cały 2023 rok. Koszty wykonanych prac budowlanych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia wyniosły około 7,8 mln zł z czego Gmina Miejska Głogów przekazała dotację w wys. 6,2 mln zł, a 1,25 mln zł szpital pozyskał, w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach funduszu dostępności.

