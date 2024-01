KGHM. Prof. Józef Zwierzycki został patronem szybu GG-1 w Kwielicach, najgłębszego wyrobiska górniczego w Polsce

Należący do KGHM szyb w Kwielicach ma patrona

Polski geolog, współodkrywca złóż miedzi na Dolnym Śląsku Józef Zwierzycki został patronem szybu GG- 1 w Kwielicach w pow. polkowickim. W środę, 10 stycznia, w obecności członków zarządu Miedziowej Spółki i zaproszonych gości, odsłonięto tam pamiątkową tablicę poświęconą temu wydarzeniu.

Jest to 31. szyb miedziowej spółki i jednocześnie najgłębsze miejsce w Polsce, do którego może zjechać człowiek. Dno wyrobiska znajduje się bowiem na 1348 metrach.

Budowa GG-1 to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta. W czerwcu ubiegłego roku doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia z wyrobiskami poziomymi ZG Rudna.

Szyb GG-1 w Kwielicach na mapie